ChatGPT al centro di un caso di omicidio-suicidio | Ha alimentato deliri paranoici

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo uccide la madre e si toglie la vita. La famiglia della vittima ora accusa OpenAI e Microsoft, secondo la causa ChatGPT avrebbe alimentato deliri paranoici. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Sette famiglie fanno causa a ChatGPT: “Ha spinto al suicidio e al delirio i nostri cari”

Leggi anche: ChatGPT finisce alla sbarra per omicidio: "Ha alimentato le fantasie del killer"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

chatgpt centro caso omicidioChatGPT al centro di un caso di omicidio-suicidio: “Ha alimentato deliri paranoici” - La famiglia della vittima ora accusa OpenAI e Microsoft, secondo la causa ChatGPT avrebbe alimentato deliri ... fanpage.it

chatgpt centro caso omicidioChatGPT affronta le accuse di omicidio in tribunale - Una causa statunitense sostiene che OpenAI e Microsoft hanno utilizzato ChatGPT in un modo che ha esacerbato la psicosi di un colpevole, contribuendo indirettamente a un crimine mortale. notebookcheck.it

chatgpt centro caso omicidioChatGPT finisce alla sbarra per omicidio: "Ha alimentato le fantasie del killer" - Secondo gli eredi di una donna uccisa dal figlio, il chatbot avrebbe alimentato le sue paranoie fino a indirizzarle contro la madre ... msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.