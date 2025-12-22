Perquisiti lo studio di Falsissimo e la casa di Fabrizio Corona, e i pm di Milano ipotizzano il reato di revenge porn: il caso Signorini si allarga e finisce in tribunale, con una decisione della procura milanese che ha fatto infuriare l'ex re dei paparazzi che negli ultimi giorni aveva pubblicato chat e interviste esclusive in cui svelava quello che ha definito il “sistema Signorini”. Secondo le prime ricostruzioni de Il Corriere della Sera, infatti, tutto sarebbe nato dalle parole di Corona che diceva di “essere in possesso di una chat intima” tra il giornalista e conduttore del Grande Fratello e un modello, ex concorrente del programma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Chat e selfie privati: il caso Signorini arriva in tribunale. Perquisizione a casa di Corona

Leggi anche: Caso Signorini, da dove arriva la monetizzazione di Fabrizio Corona: le scommesse e il trucco stile Inter

Leggi anche: Alfonso Signorini, l’indagine su Fabrizio Corona per revenge porn e la perquisizione

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Troppe chat, troppe lucine, troppi panettoni Ma cosa ! Il Natale che ci piace è: caos, risate, smorfie e selfie mossi. E soprattutto, tanto più gusto #Bjorg per sentirti vivo! Un click su Amazon o una corsia del super : scegli tu. Tutta la gamma Bjo - facebook.com facebook