Matteo Brunori non ha ancora deciso il suo futuro: il centravanti si è preso una settimana di tempo per valutare attentamente le diverse proposte arrivate al tavolo del suo entourage e nulla verrà definito prima di 7-10 giorni.È questo l'ultimo aggiornamento relativo alla situazione di mercato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Cessione Brunori, il giocatore non ha ancora deciso la nuova destinazione: una settimana per definire il suo futuro

Leggi anche: Futuro Zirkzee, lo United non ha ancora deciso: la Roma lavora sul giocatore

Leggi anche: Calciomercato Milan, Gimenez verso l’addio? Agente a lavoro per trovare la nuova destinazione del messicano! Le indiscrezioni sul suo futuro

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Calcio Serie B, il mercato del Modena: ecco gli scenari per Brunori, la Lazio punta su Massolin; C'è la coda per Brunori, ma il Palermo non fa sconti; Repubblica – “Da eroe a panchinaro, la parabola di Brunori che rischia di partire”; GdS - C'è la coda per Brunori, ma nessuno sconto del Palermo.

Cessione Brunori, il giocatore non ha ancora deciso la nuova destinazione: una settimana per definire il suo futuro - Matteo Brunori non ha ancora deciso il suo futuro: il centravanti si è preso una settimana di tempo per valutare attentamente le diverse proposte arrivate al tavolo del suo entourage e nulla verrà def ... mondopalermo.it

Brunori Sampdoria, Sforzini: «Non so se sia stato lui ad aver chiesto la cessione, ma dico che…» - Ferdinando Sforzini, ex attaccante di Palermo ed Avellino tra le altre, ha rilasciato delle dichiarazioni sulle voci mercato Matteo Brunori è uno dei principali nomi che circolano i ... sampnews24.com