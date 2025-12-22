Cessione Brunori il giocatore non ha ancora deciso la nuova destinazione | una settimana per definire il suo futuro
Matteo Brunori non ha ancora deciso il suo futuro: il centravanti si è preso una settimana di tempo per valutare attentamente le diverse proposte arrivate al tavolo del suo entourage e nulla verrà definito prima di 7-10 giorni.È questo l'ultimo aggiornamento relativo alla situazione di mercato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Brunori Sampdoria, Sforzini: «Non so se sia stato lui ad aver chiesto la cessione, ma dico che…» - Ferdinando Sforzini, ex attaccante di Palermo ed Avellino tra le altre, ha rilasciato delle dichiarazioni sulle voci mercato Matteo Brunori è uno dei principali nomi che circolano i ... sampnews24.com
Sforzini su Brunori: "Cessione? Il Palermo ha bisogno sia di lui che di Pohjanpalo" - Il doppio ex della partita, Ferdinando Sforzini, ha parlato. tuttomercatoweb.com
Sforzini: “Brunori via dal Palermo Non so se vogliano cederlo Brunori o se sia lui ad aver chiesto la cessione. Io dico che in una rosa c’è bisogno di tutti, ma ognuno farà le proprie valutazioni. Brunori è un calciatore importante, così come Pohjanpalo, e il Pale - facebook.com facebook
