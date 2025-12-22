Centro Software potenzia il team AI.

LA TRASFORMAZIONE digitale, accelerata dall’esplosione delle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale, sta generando nuovi interessanti sbocchi professionali. In questo scenario, Centro Software ha registrato un aumento significativo delle richieste di strumenti avanzati integrati nell’Erp, soprattutto da parte di aziende con processi strutturati che desiderano rendere più efficienti le proprie operazioni e supportare decisioni strategiche. Le esigenze più frequenti riguardano soluzioni di AI predittiva per il monitoraggio dei consumi energetici, automazione di attività ripetitive tramite bot intelligenti, sistemi di document understanding per gestire grandi volumi di dati e modelli di business intelligence potenziati dall’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

