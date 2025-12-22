Cenone della vigilia e pranzo di Natale un vero e proprio salasso per i viterbesi
Il cenone della vigilia e il pranzo di Natale rappresentano momenti importanti per le famiglie viterbesi, ma quest’anno comportano anche un notevole aumento dei costi. Alcuni alimenti tradizionali hanno registrato sensibili variazioni di prezzo rispetto all’anno precedente, rendendo più sfidante l’organizzazione delle festività senza rinunciare alla qualità. Questa dinamica influisce sulle abitudini e sulle scelte di consumo durante le festività.
Imbandire le tavole per i tradizionali pranzi e cenoni di Natale sarà quest’anno più costoso, con alcuni prodotti che registrano sensibili incrementi di prezzo rispetto allo scorso anno. Lo afferma l’associazione dei consumatori Codacons, che stima per le feste di Natale una spesa alimentare. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
