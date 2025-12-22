Il cenone della vigilia e il pranzo di Natale rappresentano momenti importanti per le famiglie viterbesi, ma quest’anno comportano anche un notevole aumento dei costi. Alcuni alimenti tradizionali hanno registrato sensibili variazioni di prezzo rispetto all’anno precedente, rendendo più sfidante l’organizzazione delle festività senza rinunciare alla qualità. Questa dinamica influisce sulle abitudini e sulle scelte di consumo durante le festività.

Imbandire le tavole per i tradizionali pranzi e cenoni di Natale sarà quest’anno più costoso, con alcuni prodotti che registrano sensibili incrementi di prezzo rispetto allo scorso anno. Lo afferma l’associazione dei consumatori Codacons, che stima per le feste di Natale una spesa alimentare. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Cenone della vigilia e pranzo di Natale, un vero e proprio salasso per i viterbesi

Leggi anche: Cosa mangiare a Natale? Ecco il menù con ricette di pesce e di carne per il cenone della vigilia e per il pranzo del 25 dicembre

Leggi anche: Porta Nolana, è già cominciata la corsa alla spesa per il cenone della vigilia di Natale - VIDEO

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

35 ristoranti a Natale 2025: menu e prezzi a partire da 40 euro; A Bari corsa al cenone della vigilia, le proposte dei ristoranti: menù e pacchetti da 60 a 315 euro; Dove mangiare a Natale e alla Vigilia a Milano: i menù speciali dei ristoranti; Rieti, pranzo di Natale e cenone della vigilia: ecco tutte le scelte dei reatini per la tavola.

Rieti, pranzo di Natale e cenone della vigilia: ecco tutte le scelte dei reatini per la tavola - Ai pasti tradizionali e abbondanti, i reatini non rinunciano, almeno nelle feste comandate. ilmessaggero.it