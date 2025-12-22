CENA DI NATALE | PARATA DI VIP SU RAI1 PER CELEBRARE L’INIMITABILE CUCINA ITALIANA

Una serata evento per celebrare il riconoscimento della Cucina Italiana Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dell’Unesco: martedì 23 dicembre alle 21.30 in diretta su Rai1, Antonella Clerici conduce “Cena di Natale – La festa della cucina italiana”. Una serata con un’attenzione particolare al menu delle feste e al Natale, alle sue usanze, ai simboli, alle canzoni, al folklore e alla grande tradizione culinaria italiana. In uno studio dalle atmosfere tipicamente natalizie, Antonella Clerici – con il suo stile spontaneo – propone uno show coinvolgente con tanti personaggi amati dal pubblico per celebrare insieme la festa più attesa dell’anno. 🔗 Leggi su Bubinoblog

