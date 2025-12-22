“Salpa dal nostro Paese una nave della compagnia statunitense Chevron con petrolio venezuelano diretta vero gli Stati Uniti, in rigoroso rispetto delle norme e nel rispetto degli impegni presi dalla nostra industria petrolifera”. Con queste affermazioni Delcy Rodríguez, vicepresidente del regime di Nicolas Maduro in Venezuela, nonché sorella del secondo uomo al comando, Jorge Rodriguez, ha annunciato attraverso il suo canale Telegram la partenza di un’imbarcazione della compagnia americana con greggio venezuelano. Questo mentre continuano le tensioni tra Washington e Caracas e le operazioni militari contro il narcotraffico internazionale nel Mar dei Caraibi da parte delle forze armate degli Stati Uniti su ordini dell’amministrazione di Donald Trump. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - C’è una nave petrolifera diretta dal Venezuela verso gli Usa

