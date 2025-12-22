di Francesca Carone* In un micromondo educativo, nel cuore del nord-est, capita durante i colloqui del primo quadrimestre, in una scuola primaria, che le maestre siano letteralmente rapite dal racconto del papà di Nikolai: il nuovo arrivato nella classe quarta, un ragazzino ucraino dai profondi occhi blu che illuminano come due fari l’oro dei suoi capelli. Nikolai (il nome è inventato) è arrivato da qualche settimana. I genitori lo hanno accompagnato davanti al cancello: il papà, un uomo di alta statura, si è avvicinato alla maestra piegandosi con estrema eleganza e delicatezza, comunicandole qualcosa con un italiano traballante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - C’è un nuovo compagno a scuola: si chiama Nikolai. A mensa ci parla del suo paese, l’Ucraina

Leggi anche: “Ho un nuovo amore, è un legame nato in punta di piedi”: Carlotta Mantovan parla per la prima volta del suo compagno

Leggi anche: Per la prima volta Jennifer Aniston parla del suo nuovo compagno, l'ipnotista Jim Curtis. Stavolta è davvero innamorata. Leggi Amica.it

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

***Canile di Vittoria*** NOTIZIA BOMBA Stamattina vi diamo una super notizia: il pastore tedesco arrivato qualche settimana fa',adesso Full ADOTTATO!! Con il suo splendido carattere ha fatto subito breccia nel cuore del suo nuovo compagno di vita e da lì - facebook.com facebook