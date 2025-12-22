C’è un filo rosso che collega la Napoli di Errico Malatesta ai bassifondi di New York | due storie di anarchici e sbirri

Se c’è una cosa che il potere ha sempre temuto, non è tanto l’idea della rivolta, quanto la precisione della tecnica applicata alla rabbia. C’è un filo rosso — o forse dovremmo dire nero — che collega la Napoli di Errico Malatesta ai bassifondi di New York, passando per le nebbie di Londra. È il filo della miccia, quello che brucia silenzioso prima di cambiare il corso della Storia. In libreria sono arrivati due volumi che, letti in controluce, formano un dittico straordinario sulla sorveglianza, l’utopia e il rumore che fanno i sogni quando esplodono: L’amico spagnolo, di Francesco Forlani (Exòrma) e Dinamite, di Steven Johnson (traduzione di Raffaella Vitangeli; Neri Pozza Editore). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

