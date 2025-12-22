Alla fine, la lettera di gradimento da Mosca è arrivata. E da inizio gennaio l’Italia potrà avere un nuovo ambasciatore in Russia: Stefano Beltrame, fino a poche settimane fa consigliere diplomatico del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, già con Matteo Salvini al Viminale nel 2018 (ai tempi della missione in Russia) e fino a novembre responsabile per il ministero dell’Economia al tavolo interministeriale sul Safe (Security Action for Europe), il programma di prestiti europei da 14,9 miliardi per il riarmo. Nei mesi scorsi erano usciti diversi retroscena sul ritardo della lettera di gradimento da parte di Mosca perché, aveva scritto il Foglio, l’Italia era accusata di avere un atteggiamento troppo schiacciato sull’Ucraina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - C’è l’ok di Mosca, Beltrame sarà il nuovo ambasciatore italiano in Russia: fino a novembre lavorava al piano di riarmo

