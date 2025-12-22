Cava de’ Tirreni uccide la compagna poi si suicida lanciandosi dal tetto
L'imprenditrice originaria di Cava de' Tirreni, in provincia di Salerno, è stata colpita almeno sei volte con un coltello da cucina. Un nome in più si aggiunge al lungo, terribile, elenco di donne ammazzate da uomini che dicono di amarle. Questa volta la vittima è una 40enne: è stata colpita almeno 6 volte con un coltello.
Anna Tagliaferri. È il nome dell'ennesima vittima di femminicidio. L'imprenditrice 40enne è stata ammazzata a coltellate in casa sua a Cava de' Tirreni (Salerno) dal compagno e coetaneo Diego di Domenico nel pomeriggio di domenica 21 dicembre, alle porte - facebook.com facebook
