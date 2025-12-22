Cava de’ Tirreni uccide la compagna poi si suicida lanciandosi dal tetto

L’imprenditrice originaria di Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, è stata colpita almeno sei volte con un coltello da cucina. Un nome in più si aggiunge al lungo, terribile, elenco di donne ammazzate da uomini che dicono di amarle. Questa volta la vittima è una 40enne: è stata colpita almeno 6 volte con un . 🔗 Leggi su 2anews.it

Cava de' Tirreni, uccide la compagna Anna Tagliaferri con sette coltellate e si toglie la vita. Ferita la madre di lei: voleva difenderla - La lite e il giallo del movente Erano legati da molti anni e tutti li consideravano una coppia modello. corriere.it