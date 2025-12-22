Cava de’ Tirreni uccide la compagna e si suicida | tragedia in via Ragone

Lite domestica finisce in tragedia: donna uccisa a coltellate, il compagno si toglie la vita. Ferita la madre della vittima, sospese le iniziative natalizie in città.. Una tragedia familiare ha sconvolto nel pomeriggio Cava de’ Tirreni. Anna Tagliaferri e Diego Di Domenico, entrambi 40enni, convivevano da tempo nell’abitazione di via Ragone insieme alla madre di lei. La donna era molto conosciuta in città come titolare, insieme ai due fratelli, di una storica pasticceria del centro. Per cause ancora in corso di accertamento, nel primo pomeriggio sarebbe scoppiata una violenta lite tra i due. Al culmine della discussione, l’uomo ha impugnato un coltello e ha colpito la compagna con otto fendenti tra il volto e il collo, uccidendola. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

