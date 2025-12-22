Cava de’ Tirreni | la madre di Anna Tagliaferri operata d’urgenza dopo il femminicidio
La sopravvissuta al massacro: la madre resta ricoverata. È stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico e resta ricoverata in ospedale, non in pericolo di vita, la madre di Anna Tagliaferri, la 40enne uccisa a coltellate dal compagno Diego Di Domenico nell’appartamento di via Ragone, a Cava de’ Tirreni, nel Salernitano. Giovanna, 75 anni, è l’unica superstite di una tragedia familiare che ha sconvolto la città. Secondo quanto ricostruito finora dagli inquirenti, la madre sarebbe intervenuta nel tentativo disperato di difendere la figlia dall’aggressione del convivente, rimanendo a sua volta ferita gravemente alla gola e all’addome. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
