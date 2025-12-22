Cava de’ Tirreni città sconvolta dall’ennesimo femminicidio
Femminicidio nel salernitano. Oggi un minuto di silenzio nel consiglio comunale di cava dei tirreni per la morte di Anna Tagliaferri, uccisa dal compagno che poi si è suicidato. Servizio di Giorgia Bresciani TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Cava de’ Tirreni, città sconvolta dall’ennesimo femminicidio
Cava de’ Tirreni sotto choc per il femminicidio di una commerciante 40enne: Anna Tagliaferri è stata uccisa dal compagno, Diego Di Domenico, con 8 coltellate. L’uomo si è poi tolto la vita lanciandosi dal tetto del palazzo. I residenti: “Anna era una brava ragaz - facebook.com facebook
Femminicidio a Cava dei Tirreni, un uomo uccide a coltellate la compagna e ferisce la madre di lei, poi si toglie la vita. di Sergio Gadda x.com
