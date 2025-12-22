Cava de’ Tirreni città sconvolta dall’ennesimo femminicidio

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Femminicidio nel salernitano. Oggi un minuto di silenzio nel consiglio comunale di cava dei tirreni per la morte di Anna Tagliaferri, uccisa dal compagno che poi si è suicidato. Servizio di Giorgia Bresciani TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Cava de’ Tirreni, città sconvolta dall’ennesimo femminicidio

Leggi anche: Femminicidio a Cava de’ Tirreni: Anna Tagliaferri uccisa con 8 coltellate

Leggi anche: Femminicidio a Cava de’ Tirreni: donna uccisa a coltellate, ferita la madre. Il killer si suicida

