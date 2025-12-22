Cava de’ Tirreni città sconvolta dall’ennesimo femminicidio

A Cava de’ Tirreni si è svolto un minuto di silenzio nel consiglio comunale in memoria di Anna Tagliaferri, vittima di femminicidio. Un episodio che rinnova l’attenzione sulla violenza di genere e la necessità di interventi concreti per contrastare questa piaga. La città si stringe intorno alla memoria della giovane, sottolineando l’importanza di sensibilizzare e prevenire simili tragedie.

Femminicidio nel salernitano. Oggi un minuto di silenzio nel consiglio comunale di cava dei tirreni per la morte di Anna Tagliaferri, uccisa dal compagno che poi si è suicidato. Servizio di Giorgia Bresciani TG2000.

