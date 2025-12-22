Cava de Tirreni accoltella una donna con diversi fendenti e poi si getta da una finestra | morti due 40enni
Sembrerebbe che i due non fossero conviventi, ma non è stato chiarito il legame che li caratterizzava. Sul caso sono in corso le indagini condotte dai carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Femmicidio a Cava de' Tirreni, Anna Tagliaferri massacrata dal compagno davanti alla madre - Diego Di Domenico l'ha accoltellata, poi si è gettato dalla finestra: è morto sul colpo.
Anna Tagliaferri uccisa a Cava de' Tirreni dal compagno, lui si toglie la vita lanciandosi dalla finestra. Ferita la madre di lei La vittima era titolare della storica pasticceria Tirreno che lo scorso anno aveva festeggiato i 50 anni di vita
Chi era Anna Tagliaferri, uccisa a Cava dei Tirreni dal compagno, che poi si è suicidato x.com
