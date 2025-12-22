Tempo di lettura: < 1 minuto Ancora un appuntamento culturale a Cautano. Una serie di presentazioni di libri che stanno trasformando il piccolo centro sannita in un punto di riferimento per manifestazioni del genere. In questo lungo calendario, da segnalare, adesso l’appuntamento del 3 gennaio quando sarà presentato il libro di Luca De Lipsis, ‘Follie in Corsia’, in Piazza Vittorio Veneto all’interno di Palazzo Caporaso. L’autore dialogherà con Michele Piramide, i saluti istituzionali toccheranno a Rosario Meoli, vice sindaco di Cautano, e fautore di questi appuntamenti che stanno dando lustro al comune che rappresenta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cautano, il nuovo anno parte con la presentazione del libro di De Lipsis

