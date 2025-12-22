Cattaneo affonda Bisseck | È inaffidabile Al suo posto piace questo giocatore 

Inter News 24 Il giornalista Marco Cattaneo affonda Bisseck, ritendendolo inaffidabile. Poi fa un nome sul mercato proprio per rafforzare la retroguardia. Marco Cattaneo ha parlato a Repubblica dell’Inter, di Bisseck e del mercato. BISSECK E IL COLPO IN DIFESA – « All’Inter manca un difensore, vista l’incerta affidabilità di Bisseck, e un laterale di destra visto l’infortunio di Dumfries. Il difensore in cima alla lista delle preferenze è Gila, sarebbe un grande colpo, adesso o a giugno per rinforzare e svecchiare il reparto.» COSA SERVE AI NERAZZURRI – « Il vero acquisto non si trova sul mercato: all’Inter serve quella cosa che non ti faccia perdere le partite anche quando giochi meglio, che non ti fa uscire alla Supercoppa, che non ti fa perdere due partite di fila in Champions anche se a un passo dalla fine le stai pareggiando. 🔗 Leggi su Internews24.com

