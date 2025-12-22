Caterina Balivo si appresta a celebrare un evento importante nella sua famiglia: i 91 anni della signora Mirella, sua suocera. In occasione di questa ricorrenza, si prepara un regalo speciale per rendere omaggio alla lunga vita e alla presenza della signora Mirella. La festa rappresenta un momento di condivisione e affetto, che sottolinea l’importanza delle relazioni familiari in questo periodo di festa.

Tempo di festeggiamenti natalizi e non solo, per Caterina Balivo. La padrona di casa de La Volta Buona si prepara a entrare nel periodo più luminoso dell’anno con una ricorrenza speciale: il compleanno di sua suocera, la signora Mirella. Una figura ormai familiare anche al pubblico, diventata negli anni una vera e propria icona, che la conduttrice ha voluto celebrare con un regalo pensato col cuore e condiviso con i fan attraverso i suoi social. Caterina Balivo festeggia la signora Mirella: il regalo. È sempre bello quando, in famiglia, si riescono a costruire rapporti fatti di affetto e complicità anche con quelle figure che, per luogo comune, vengono spesso raccontate come più “spigolose”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Caterina Balivo festeggia i 91 anni di sua suocera, la signora Mirella: il regalo speciale

Leggi anche: “Guardate cosa ho scoperto”. Selvaggia Lucarelli stana Caterina Balivo: la sua reazione

Leggi anche: Laura Biagiotti: la sua Roma in boccetta e l’incontro con Caterina Balivo, volto della campagna

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Caterina Balivo, le foto mai pubblicate: “Un bellissimo ricordo” - Oltre a essere la padrona di casa a La Volta Buona, in onda tutti i pomeriggi su Rai 1, Caterina Balivo da qualche tempo tiene una rubrica su Quotidiano Nazionale, nella quale risponde a lettere e ... dilei.it

Caterina Balivo - facebook.com facebook