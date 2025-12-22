Catalogna epidemia di influenza suina colpisce la popolazione di cinghiali
Un’epidemia di peste suina africana ha continuato a diffondersi nella regione autonoma spagnola della Catalogna, dove negli ultimi giorni sono stati trovati 27 cinghiali morti a causa del virus. Il governo regionale ha imposto un divieto totale di accesso alle aree naturali in oltre 90 comuni intorno alla capitale regionale Barcellona. Un’indagine in corso si concentra sul fatto che l’epidemia del virus abbia avuto origine in uno dei cinque laboratori della zona che lavorano con il virus. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
