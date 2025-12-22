Casolla decide il derby Alla fine sorride il Fosso
fossombrone 1 recanatese 0 (4-3-1-2): Bianchini 6; Mancini 6 (45’ st Dolce ng), Kljaic 6, Imbriola 6, Fabbri 6,5; Bucchi 6, Conti 6, Ghinelli 6,5; Di Paoli 6 (39’ st Arcangeli ng); Casolla 6,5 (41’ st Kyeremateng ng), Torri 6. Allenatore: Marco Giuliodori. RECANATESE (3-4-2-1): Zagaglia 6; Giusti 6, Nanapere 6, D’Angelo 6; Ferro 6, Fiumanò 6, Pierfederici 6, Vecchio 6, Pesaresi 6 (39’ st Ciccanti 6), Capanni 6 (23’ st Paoltroni 6), Chiarella 6. Allenatore: Mirko Savini. Arbitro: Monti di Como 6. Rete: 42’ pt Casolla. Nel giorno in cui per l’astronomia comincia l’inverno, al comunale Bonci di Fossombrone si ritrovano di fronte Fossombrone e Recanatese, in un derby che ha un sapore un po’ speciale per entrambe le compagini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
