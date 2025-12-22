Fabrizio Corona è indagato dalla procura di Milano per revenge porn in merito alla vicenda che vede protagonista Alfonso Signorini. L’ex paparazzo, infatti, durante il suo programma Youtube Falsissisimo ha diffuso del materiale a contenuto sessualmente esplicito sui rapporti che Alfonso Signorini avrebbe avuto con alcuni aspiranti concorrenti del Grande Fratello Vip. La procura ha ordinato una perquisizione a casa di Corona e negli studi dove registra il programma. Corona, secondo la procura, “sostiene e dimostra di essere in possesso di una chat intima” tra Signorini e un modello, ex concorrente del reality, e di “un selfie che ritrae la parte lesa a petto nudo”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Caso Signorini, Fabrizio Corona indagato per revenge porn: perquisita la sua abitazione

