Il Corriere della Sera ha ripercorso le dichiarazioni dell'amica di Orlandi, conosciuta perché iscritta alla stessa scuola di musica. Casagrande è stata ascoltata dagli investigatori il giorno stesso della scomparsa di Orlandi, poi il successivo 8 luglio - dopo la telefonata de L'americano -, poi ancora l'8 agosto e infine nel 2024 nell'ambito delle indagini della nuova Commissione d'inchiesta. In più occasioni avrebbe dato versioni diverse. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Orlandi, perché Casagrande è indagata?

