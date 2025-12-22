Cosa si nasconde dietro le reticenze e i silenzi di Laura Casagrande? La compagna di scuola di musica, dai capelli ricci neri, che fu l’ultima a vedere Emanuela Orlandi in corso Rinascimento prima della sua sparizione. La procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla donna ora 57enne, per false informazioni ai pubblici ministeri. Troppi i suoi “non ricordo” e le contraddizioni emerse nell’audizione in Commissione d’inchiesta parlamentare avvenuta un anno fa (giugno 2024) e trasmessa in Procura. Audizione che è stata in parte soggetta a secretazione. Ricordiamo che la procura di Roma, insieme alla giustizia vaticana, a inizio 2024, ha riaperto le indagini sul caso Orlandi, dopo l’archiviazione del 2016, cui ha fatto seguito l’istituzione, nel marzo 2024, della Commissione d’Inchiesta parlamentare. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

© Nuovasocieta.it - Caso Orlandi, cosa nasconde Laura Casagrande, indagata dalla procura di Roma. Peronaci: “E’ una svolta”

