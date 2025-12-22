Caso Orlandi cosa nasconde Laura Casagrande indagata dalla procura di Roma Peronaci | E’ una svolta
Cosa si nasconde dietro le reticenze e i silenzi di Laura Casagrande? La compagna di scuola di musica, dai capelli ricci neri, che fu l’ultima a vedere Emanuela Orlandi in corso Rinascimento prima della sua sparizione. La procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla donna ora 57enne, per false informazioni ai pubblici ministeri. Troppi i suoi “non ricordo” e le contraddizioni emerse nell’audizione in Commissione d’inchiesta parlamentare avvenuta un anno fa (giugno 2024) e trasmessa in Procura. Audizione che è stata in parte soggetta a secretazione. Ricordiamo che la procura di Roma, insieme alla giustizia vaticana, a inizio 2024, ha riaperto le indagini sul caso Orlandi, dopo l’archiviazione del 2016, cui ha fatto seguito l’istituzione, nel marzo 2024, della Commissione d’Inchiesta parlamentare. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it
Leggi anche: Svolta nell’inchiesta del Caso Orlandi: chi è l’amica di Emanuela Orlandi, Laura Casagrande, e perché è indagata
Leggi anche: Caso Emanuela Orlandi, svolta nell'inchiesta: la Procura di Roma ora indaga su Laura Casagrande per false informazioni
Emanuela Orlandi, il fratello Pietro ringrazia Salmo per il brano “Il figlio del prete”: il testo della canzone; “La signorina Felicita” di Guido Gozzano, l’ironia che nasconde la tenerezza; La Casa del Jazz in crisi: Pietro Orlandi svela la verità sulla vendita a Nicoletti e i misteri del Vicariato..
Caso Emanuela Orlandi, perché Laura Casagrande è stata indagata: nei suoi racconti 19 “vuoti di memoria” - Sono 19 i vuoti di memoria nel suo racconto davanti alla Commissione che indaga sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. fanpage.it
Emanuela Orlandi, la svolta dopo 42 anni: c'è una nuova indagata per la scomparsa della ragazza. Chi è di cosa è accusata - La procura di Roma ha iscritto una donna nel registro degli indagati nella nuova inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. tg.la7.it
Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Emanuela Orlandi: indagata l’amica Laura Casagrande - Ultime notizie, ultim'ora oggi: colpo di scena nell'indagine su Emanuela Orlandi, è finita sotto indagine l'amica Laura Casagrande ... ilsussidiario.net
Caso Orlandi, le 19 amnesie di Laura Casagrande. Così la compagna di musica è stata indagata: «Sì, ebbi paura. Andai per due mesi in un luogo segreto in Umbria» @Corriere x.com
Caso Orlandi, svolta dopo 42 anni: ex compagna di scuola indagata per false dichiarazioni. La Procura di Roma indaga Laura Casagrande per false informazioni ai pm nel caso Orlandi. Le indagini, riaperte nel 2023, puntano a chiarire le ultime ore prima d - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.