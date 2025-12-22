Caso Garlasco parla Sempio | Non ho ucciso Chiara si chiarirà tutto

(Adnkronos) – “Non ho ucciso Chiara Poggi” e anche se “sono tranquillo, penso che a mano a mano si chiarirà tutto. Più che dire la verità non posso fare”. A ribadirlo in un’intervista rilasciata a “10 Minuti”, condotto da oggi fino al 4 gennaio da Alessandro Sallusti su Retequattro, è Andrea Sempio. Il 37enne sta . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Quarto Grado: Delitto di Garlasco: Giuseppe Sempio indagato, parla per la prima volta Video; Conclusa l'udienza dell'incidente probatorio sul caso Garlasco | Il legale dei Poggi: «Stasi colpevole, così si rovina la vita agli innocenti». Legale Sempio: «Accolte nostre obiezioni»; Garlasco, perizia dna su unghie di Chiara. Sempio: “Creeranno mostro”; Garlasco, Andrea Sempio parla dopo l'incidente probatorio: Serve un mostro, contro di me una tifoseria.

caso garlasco parla sempioCaso Garlasco, parla Sempio: "Non ho ucciso Chiara, si chiarirà tutto" - “Non ho ucciso Chiara Poggi” e anche se “sono tranquillo, penso che a mano a mano si chiarirà tutto. adnkronos.com

caso garlasco parla sempioGarlasco in Tv, Sempio senza filtri su amore, diari segreti e Chiara Poggi: “Potrei essere al posto di Stasi” - Andrea Sempio, indagato per concorso in omicidio per il delitto di Garlasco, è tornato in TV e ha parlato ai microfoni di 10 Minuti, ribadendo di essere estraneo ai fatti ... libero.it

caso garlasco parla sempioDelitto Garlasco, Sempio: “Non ho ucciso Chiara Poggi” - Lo dice Andrea Sempio ospite di '10 Minuti', trasmissione condotta da oggi fino al 4 gennaio da Alessandro Sallusti su ... msn.com

