caso epstein ripubblicata la foto di trump

Tra promesse di indagini e minacce di impeachment alla procuratrice generale Pam Bondi, la bufera scatenata dalla divulgazione dei documenti sul caso di Jeffrey Epstein è appena cominciata. E mentre il dipartimento di Giustizia continua a sostenere che gli omissis sulle carte sono a beneficio delle vittime, i democratici, una parte dei repubblicani e alcune delle donne abusate dal finanziere pedofilo con la complicità di Ghislaine Maxwell sostengono che la censura abbia lo scopo di proteggere ricchi, potenti e lo stesso presidente Trump. Tanto che il Dipartimento di Giustizia ha annunciato di aver ripubblicato la foto di Trump che era stata rimossa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

