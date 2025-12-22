Caso Epstein il dipartimento di Giustizia ripubblica la foto di Trump e le pagine oscurate con censure minime

La pubblicazione dei file legati a Jeffrey Epstein sta scuotendo le fondamenta del governo statunitense. Dopo le dure critiche arrivate dai democratici e dalle vittime del finanziere, morto suicida in carcere nel 2019 mentre era in attesa di processo per traffico sessuale di minori, il dipartimento di Giustizia ripubblica la foto di Trump e le pagine oscurate con "censure minime".

Enormi modifiche nei file di Epstein appena pubblicati

Caso Epstein, l’ira dei democratici: “Clinton usato per salvare Trump” x.com

La pubblicazione dei nuovi documenti sul caso Epstein ha riacceso l’attenzione pubblica e politica negli Stati Uniti. Migliaia di carte sono state rese accessibili ma con ampie omissioni e interi fascicoli oscurati, sollevando dubbi sulla reale portata della traspar - facebook.com facebook

