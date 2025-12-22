Caso Emanuela Orlandi tutti i misteri sull’amica Laura Casagrande

A quarantadue anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, avvenuta nel giugno 1983, e a quasi dieci dall’archiviazione dell’indagine del 2016, emergono nuovi elementi che coinvolgono la scuola di musica “Tommaso Ludovico da Victoria”. La vicenda, ancora avvolta nel mistero, continua a suscitare interesse e interrogativi sulla sorte della giovane cittadina vaticana e sui possibili collegamenti con persone come Laura Casagrande, amica di Emanuela.

A quarantadue anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, avvenuta il 22 giugno 1983, e a quasi dieci dall’archiviazione dell'indagine del 2016 voluta dall’allora procuratore capo di Roma Giuseppe Pignatone, un nuovo fronte investigativo riporta sotto i riflettori la scuola di musica “ Tommaso Ludovico da Victoria ”, da cui la quindicenne cittadina vaticana uscì poco dopo le 19 per poi svanire nel nulla. La svolta ruota attorno a Laura Casagrande, oggi 56enne, ex compagna di lezioni di musica di Emanuela, recentemente indagata dalla Procura di Roma per false informazioni al pubblico ministero. A innescare il nuovo filone è stata soprattutto la sua audizione davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta, il 20 giugno 2024, giudicata dai commissari piena di omissioni, contraddizioni e inspiegabili vuoti di memoria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Caso Emanuela Orlandi, tutti i misteri sull’amica Laura Casagrande Leggi anche: Svolta nell’inchiesta del Caso Orlandi: chi è l’amica di Emanuela Orlandi, Laura Casagrande, e perché è indagata Leggi anche: Chi è Laura Casagrande, l’amica di Emanuela Orlandi indagata per false informazioni Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Caso Orlandi, indagata amica ex allieva della scuola musica; Emanuela Orlandi, tutti i misteri sull'amica (oggi indagata) Laura Casagrande: le diverse versioni, le dimenticanze e le «vacanze forzate»; Caso Orlandi, è un'amica di Emanuela la nuova indagata per false informazioni ai pm; La scomparsa di Emanuela Orlandi, indagata un'amica. Caso Emanuela Orlandi, indagata Laura Casagrande: i sospetti sulla compagna dall'Americano ai 19 "non ricordo" - Caso Emanuela Orlandi, la Procura indaga l’ex compagna di scuola di musica Laura Casagrande: molte versioni diverse e i ben 19 "non ricordo" ... virgilio.it

