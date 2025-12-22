Casertana giro di boa da vero record | la lotta promozione non è un sogno
Tempo di lettura: 3 minuti foto pagina Facebook ufficiale Arrivato in sordina e con umiltà, Federico Coppitelli ha improntato il suo lavoro sullo spirito di squadra e sulla creazione di un’identità. La Casertana veniva da una salvezza rimediata all’ultima giornata contro il Trapani, ma le ambizioni erano ben diverse. Il ritorno di Degli Esposti era un chiaro segnale di voler riposizionare la squadra di D’Agostino nell’alta classifica del girone C: calcolando il buon campionato con Cangelosi, quello di Iori e Pavanel era un incidente di percorso; il terzo anno di C, sta andando ogni più rosea aspettativa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Casertana, Coppitelli: "Vorrei disputare un girone di ritorno emozionante come quello d'andata" - Dopo il successo contro il Giugliano, il tecnico della Casertana Federico Coppitelli ha commentato: "Il bilancio al giro di boa è bellissimo. tuttomercatoweb.com
Casertana, Coppitelli: “Grande soddisfazione per i 35 punti”. Bacchetti: “Adesso inizia un altro campionato” - Grande soddisfazione da parte di mister Coppitelli: «È chiaro che il bilancio del giro di boa è bellissimo, ce lo meritiamo, se lo m ... ecodicaserta.it
Sei squadre in campo negli anticipi di venerdì sera della 19/a giornata del girone C di Serie C. Tris di vittorie per Benevento, Cosenza e Casertana. Molto importante soprattutto il segnale inviato dai sanniti a Cerignola. Audace Cerignola 0-4 Benevento 10' - facebook.com facebook
