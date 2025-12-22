Casertana giro di boa da vero record | la lotta promozione non è un sogno

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti foto pagina Facebook ufficiale Arrivato in sordina e con umiltà,  Federico Coppitelli  ha improntato il suo lavoro sullo spirito di squadra e sulla creazione di un’identità. La  Casertana  veniva da una salvezza rimediata all’ultima giornata contro il  Trapani, ma le ambizioni erano ben diverse. Il ritorno di  Degli Esposti  era un chiaro segnale di voler riposizionare la squadra di  D’Agostino  nell’alta classifica del girone C: calcolando il buon campionato con Cangelosi, quello di Iori e Pavanel era un incidente di percorso; il terzo anno di C, sta andando ogni più rosea aspettativa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

casertana giro di boa da vero record la lotta promozione non 232 un sogno

© Anteprima24.it - Casertana, giro di boa da vero record: la lotta promozione non è un sogno

Leggi anche: "Giro di boa" in barca a vela. Ripartire dopo la malattia

Leggi anche: Ail Love Life, giro di boa: "Insieme per la ricerca"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Casertana, Coppitelli: «Grande soddisfazione per i 35 punti». Bacchetti: «Adesso inizia un altro campionato»; POST GIUGLIANO. Casertana, Coppitelli: Bilancio positivo al giro di boa. Non mi piace dire che abbiamo fatto di più. Sul mercato...; Casertana, Coppitelli: Girone d'andata bellissimo, questa squadra emoziona; VIDEO. La Casertana si regala un'altra notte magica, gli highlights del successo sul Giugliano.

casertana giro boa veroCasertana, Coppitelli: "Vorrei disputare un girone di ritorno emozionante come quello d'andata" - Dopo il successo contro il Giugliano, il tecnico della Casertana Federico Coppitelli ha commentato: "Il bilancio al giro di boa è bellissimo. tuttomercatoweb.com

casertana giro boa veroCasertana, Coppitelli: “Grande soddisfazione per i 35 punti”. Bacchetti: “Adesso inizia un altro campionato” - Grande soddisfazione da parte di mister Coppitelli: «È chiaro che il bilancio del giro di boa è bellissimo, ce lo meritiamo, se lo m ... ecodicaserta.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.