Tempo di lettura: 3 minuti foto pagina Facebook ufficiale Arrivato in sordina e con umiltà, Federico Coppitelli ha improntato il suo lavoro sullo spirito di squadra e sulla creazione di un’identità. La Casertana veniva da una salvezza rimediata all’ultima giornata contro il Trapani, ma le ambizioni erano ben diverse. Il ritorno di Degli Esposti era un chiaro segnale di voler riposizionare la squadra di D’Agostino nell’alta classifica del girone C: calcolando il buon campionato con Cangelosi, quello di Iori e Pavanel era un incidente di percorso; il terzo anno di C, sta andando ogni più rosea aspettativa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Casertana, giro di boa da vero record: la lotta promozione non è un sogno

