Case prefabbricate su terreno agricolo scatta la confisca dopo la sentenza
La Corte di Cassazione, con ordinanza del 28 novembre 2025, ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da Bujar Lena, Mormile Francesco di Caserta, Abbonante Anna di Caivano e Daci Kade contro la sentenza della Corte d’Appello di Bologna del 23 gennaio 2025, relativa a un caso di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Chignolo Po, tonnellate di rifiuti speciali scaricati su un terreno agricolo: scatta il sequestro
Leggi anche: B&b abusivo su un terreno agricolo: sequestrato
Opere strutturali: interventi non soggetti al genio civile 2025 sismica.
Case abusive sui terreni agricoli, il trucchetto dei rom - È il terreno agricolo il nuovo business per chi si vuole fare casa, o in questo caso, un «villaggio» senza troppi fronzoli. iltempo.it
Case prefabbricate in legno: vantaggi e normativa - Le case prefabbricate in legno stanno guadagnando sempre più popolarità grazie ai loro numerosi vantaggi, che le rendono una valida alternativa alle abitazioni tradizionali. stabiachannel.it
Tutti i vantaggi delle case ecologiche prefabbricate - Soprattutto oggi che la bioedilizia sta diventando un argomento di grande attualità, si finisce per parlare di case ... dilei.it
Case prefabbricate senza concessione edilizia: quando sono davvero possibili x.com
In Olanda e in Scandinavia, dove il livello dell’acqua cambia spesso, alcune case prefabbricate sono progettate per galleggiare e muoversi con l’innalzamento dell’acqua. Una soluzione innovativa contro alluvioni e innalzamento dei mari. Tecnologia, desig - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.