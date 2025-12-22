Casalpusterlengo operazione della Polizia locale prima del Natale | emessi due Daspo urbani

Casalpusterlengo (Lodi), 22 dicembre 2025 – Controlli serrati e presenza costante sul territorio per contrastare le criticità legate alla sicurezza urbana. La Polizia Locale di Casalpusterlengo ha scoperto e sanzionato nuove criticità, con il supporto dell’unità cinofila, intervenendo nelle aree più sensibili della città. Il bilancio parla di due Daspo urbani emessi, due verbali per ubriachezza, una sanzione per detenzione di sostanze stupefacenti e due rinvenimenti di droga. Un’azione concreta che si inserisce in un contesto più ampio, segnato da episodi che hanno alimentato la percezione di insicurezza tra i cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

