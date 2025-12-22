Casa Sonzogno | addio Piero Ostali

"Venetia, Venetia, chi non ti vede non ti pretia. Sembra la Britannia in miniatura, così bella, bianca e circondata dal mare". Diciamolo, forse, qui il nostro Will esagera un po’. Anche perché quando pronuncia queste parole approda a Sant’Andrea della Zirada che oggi è il garage comunale a piazzale Roma. La Venezia di Will, dell’investigatore Will arrivato dalla Britannia, per una missione per conto della Corona, si disvela ora dopo ora. La magnifica ossessione di Andrea Pennacchi è William Shakespeare e questo si era capito. Solo che da un paio di anni a questa parte invece, di portare sulle assi di un palcoscenico i classici shakesperiani, si è inventato lo Shakespeare detective. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Casa Sonzogno: addio Piero Ostali Leggi anche: Musica, morto Piero Ostali: guida della Casa Musicale Sonzogno e custode dell’opera italiana Leggi anche: Morto Piero Ostali, erede e proprietario della storica casa Musicale Sonzogno. Una vita per la lirica oltre la lirica Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Addio a Pietro Ostali, proprietario della Casa Musicale Sonzogno; Addio a Piero Ostali; È morto Piero Ostali; Morto Piero Ostali erede e proprietario della storica casa Musicale Sonzogno Una vita per la lirica oltre la lirica. Casa Sonzogno: addio Piero Ostali - Sembra la Britannia in miniatura, così bella, bianca e circondata dal mare". msn.com

Addio a Piero Ostali - Nato nel 1962, figlio di Enzo e Nandi Ostali, era alla guida della Casa Musicale fondata da Giovanni Ba ... giornaledellamusica.it

È morto Piero Ostali - Era proprietario e amministratore della Casa Musicale Sonzogno, che ha mantenuto viva la tradizione della grande opera lirica italiana ... milanotoday.it

Addio a Pietro Ostali, proprietario della Casa Musicale Sonzogno milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… x.com

Ancora increduli, comunichiamo con dolore la prematura scomparsa di Piero Ostali, proprietario e amministratore della Casa Musicale Sonzogno. Con il suo spiccato intuito e il suo sguardo non convenzionale ha lasciato un solco profondo nel percorso della - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.