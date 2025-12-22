Casa a Bologna esclusa dal calcolo Isee fino a un valore di 200mila euro

Bologna, 22 dicembre 2025 – A Bologna sale a 200mila euro il tetto del valore della casa ai fini dell' esclusione del calcolo dell'Isee. Si tratta di una novità scaturita da una modifica alla manovra finanziaria che si sta discutendo in parlamento. Questa modifica è stata approvata in commissione Bilancio al Senato e riguarda le abitazioni che si trovano nei comuni capoluogo delle aree metropolitane. La legge di bilancio già eleva da 52.500 euro a 91.500 euro il limite del valore dell'abitazione escluso dal computo, incrementandolo di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo. In sede di conversione è stato poi aggiunto l'ulteriore innalzamento del tetto a 200mila euro per i nuclei residenti nelle città metropolitane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Casa, a Bologna esclusa dal calcolo Isee fino a un valore di 200mila euro Leggi anche: Calcolo Isee, esclusa la prima casa fino a 91.500 euro di valore catastale Leggi anche: Manovra, nelle grandi città le case fino a 200mila euro restano fuori dal calcolo dell’Isee: cosa cambia e quali sono i comuni interessati Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Prima casa fuori dall'ISEE: come cambia l'Assegno Unico 2026. Isee, prima casa esclusa dal calcolo fino a 200.000 euro nelle città metropolitane - Commissione Bilancio approva soglia speciale: vale per i capoluoghi delle città metropolitane, mentre il limite generale sale a 91. lasicilia.it

