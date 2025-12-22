Caronno spariscono altri chiusini dei tombini

A Caronno Pertusella tornano a sparire i chiusini di ghisa dei tombini. L’ultimo caso è stato segnalato in via Cabella, dove un buco aperto a bordo strada rappresenta un rischio concreto per i veicoli. I residenti hanno avvisato il Comune chiedendo un intervento rapido, mentre resta il timore che altri chiusini possano essere stati sottratti . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Caronno, spariscono altri chiusini dei tombini Leggi anche: Caronno e Origgio: rubati 15 chiusini, rischi per la sicurezza Leggi anche: Quel che resta dei tombini di viale Strasburgo... Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Caronno, spariscono altri chiusini dei tombini - L’ultimo caso è stato segnalato in via Cabella, dove un buco aperto a bordo strada ... ilnotiziario.net

Caronno e Origgio: rubati 15 chiusini, rischi per la sicurezza - Quindici furti di tombini, nel weekend, hanno messo in allarme i comuni di Caronno Pertusella e Origgio, alle prese con un fenomeno tanto insolito quanto ... ilnotiziario.net

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.