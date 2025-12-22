Carolina Bagnati conquista il Mercurio d' oro 2025
Assegnato il "Mercurio d’oro" in occasione delle premiazioni di fine anno del Team Atletico Mercurio. Domenica 21 dicembre in occasione del tradizionale appuntamento della festa di fine anno della società Team Atletico Mercurio Novara, che si è svolto al salone del Arengo Broletto di Novara, è. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
