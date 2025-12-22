Carceri fuori controllo | suicidi omicidi ed evasioni Il sindacato | Delmastro si dimetta
Dal 2022 al 2025 319 suicidi in cella, omicidi tra detenuti, evasioni e sovraffollamento al 140%. Sindacati all’attacco: “È un fallimento dello Stato”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Suicidi e omicidi per povertà, ma lo spettro non desta il potere
Leggi anche: Carceri, a Montecitorio 72 sagome per ricordare i suicidi: il Memorial Stefano Cucchi
Carceri, 74 suicidi nel 2025: protesta oggi a Roma per chiedere interventi immediati - È mezzogiorno passato in Piazza Montecitorio e il sole di dicembre incide ombre nette sul selciato freddo. giornalelavoce.it
Il dramma dei suicidi in carcere riguarda anche i poliziotti penitenziari. Il disagio psicologico attraversa le sbarre da entrambi i lati - Il dramma dei suicidi in carcere riguarda anche i poliziotti penitenziari. poliziapenitenziaria.it
Troppi suicidi in carcere. Non siamo un Paese civile - ho letto con inquietudine che dall'inizio del 2025 si sono già verificati 59 suicidi nelle carceri italiane. ilgiornale.it
Il videomessaggio fatto con l’AI che porta Alemanno e Falbo fuori da Rebibbia Oggi Nessuno Tocchi Caino ha organizzato la presentazione del libro “L’emergenza negata. Il collasso delle carceri italiane”, scritto da Gianni Alemanno e Fabio Falbo. Gli autori, d - facebook.com facebook
