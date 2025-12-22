Carceri fuori controllo | suicidi omicidi ed evasioni Il sindacato | Delmastro si dimetta

Il dramma dei suicidi in carcere riguarda anche i poliziotti penitenziari. Il disagio psicologico attraversa le sbarre da entrambi i lati - Il dramma dei suicidi in carcere riguarda anche i poliziotti penitenziari. poliziapenitenziaria.it

Troppi suicidi in carcere. Non siamo un Paese civile - ho letto con inquietudine che dall'inizio del 2025 si sono già verificati 59 suicidi nelle carceri italiane. ilgiornale.it

Il videomessaggio fatto con l’AI che porta Alemanno e Falbo fuori da Rebibbia Oggi Nessuno Tocchi Caino ha organizzato la presentazione del libro “L’emergenza negata. Il collasso delle carceri italiane”, scritto da Gianni Alemanno e Fabio Falbo. Gli autori, d - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.