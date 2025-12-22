Carceri fuori controllo | suicidi omicidi ed evasioni Il sindacato | Delmastro si dimetta

Dal 2022 al 2025 319 suicidi in cella, omicidi tra detenuti, evasioni e sovraffollamento al 140%. Sindacati all’attacco: “È un fallimento dello Stato”. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

carceri fuori controllo suicidiCarceri, 74 suicidi nel 2025: protesta oggi a Roma per chiedere interventi immediati - È mezzogiorno passato in Piazza Montecitorio e il sole di dicembre incide ombre nette sul selciato freddo. giornalelavoce.it

carceri fuori controllo suicidiIl dramma dei suicidi in carcere riguarda anche i poliziotti penitenziari. Il disagio psicologico attraversa le sbarre da entrambi i lati - Il dramma dei suicidi in carcere riguarda anche i poliziotti penitenziari. poliziapenitenziaria.it

Troppi suicidi in carcere. Non siamo un Paese civile - ho letto con inquietudine che dall'inizio del 2025 si sono già verificati 59 suicidi nelle carceri italiane. ilgiornale.it

