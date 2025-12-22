Carcere Venezia Nordio | Rimozione di Farina? Destituita di fondamento
Il Comune stanzia 50mila euro per riduzioni TARI 2025: fino al 40% per le famiglie a basso reddito e al 50% per i negozi di vicinato. Venezia. La rimozione di Enrico Farina dall’incarico di direttore della Casa circondariale di Venezia Santa Maria Maggiore, “ come si evince dal contributo informativo trasmesso dalla competente articolazione ministeriale (Dap), opportunamente interpellata, è destituita di fondamento”. Firmato, Carlo Nordio, ministro della Giustizia. Il Guardasigilli ha risposto così al parlamentare di Azione, Fabrizio Benzoni, che in una interrogazione aveva chiesto se fosse vero che Farina fosse stato “rimosso dalla direzione del carcere per ritardo nella consegna dei lavori per gli alloggi al personale” o se “invece tale decisione non sia stata dovuta ad un acceso diverbio con il sottosegretario Del Mastro sulle modalità di gestione che Farina adottava nella gestione della casa circondariale”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
