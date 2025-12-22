Carabinieri travestiti da Babbo Natale per portare doni e sorrisi ai bambini ricoverati

LECCE – I carabinieri in ospedale per donare sorrisi ai bimbi ricoverati. I militari del comando provinciale di Lecce hanno portato la magia delle feste nel reparto di Pediatria dell’ospedale “Vito Fazzi”, regalando giocattoli e materiale didattico ai piccoli. L’iniziativa ha coinvolto in. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: San Donato di Arezzo, l’invasione festosa dei Babbo Natale in moto per portare doni ai bambini ricoverati in Pediatria Leggi anche: Babbo Natale al Chianelli, doni e sorrisi ai bambini Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Vigili del fuoco si travestono da Babbo Natale per regalare un sorriso ai pazienti degli ospedali; Sapri, ladri travestiti da Babbo Natale assaltano furgone di un corriere e rubano pacchi; Ladri travestiti da Babbo Natale assaltano il furgone; Sapri ladri travestiti da Babbo Natale assaltano furgone di un corriere e rubano pacchi. Natale di solidarietà al “Vito Fazzi”, i Carabinieri regalano un sorriso ai piccoli pazienti - I militari, nelle vesti di Babbo Natale, hanno testimoniato l’attenzione costante dell’Arma verso i più piccoli ... leccenews24.it

Babbo Natale arriva in corsia con i Carabinieri: sorrisi e regali ai piccoli pazienti degli ospedali torinesi - Un pomeriggio diverso dal solito, fatto di divise, doni e sorrisi, ha attraversato le corsie degli ospedali pediatrici del territorio torinese. giornalelavoce.it

Natale di solidarietà a Catanzaro: i Carabinieri portano Babbo Natale nei reparti pediatrici foto - Catanzaro, i Carabinieri della Legione Calabria in visita nei reparti pediatrici degli ospedali Ciaccio e Pugliese: Babbo Natale arriva in elicottero per regalare sorrisi ai piccoli pazienti. catanzaroinforma.it

Oggi addi 24 dicembre i carabinieri in formazione antisommossa su segnalazione anonima, sono dovuti intervenire in un locale fatiscente in una località vicina a Capanno-ri adibito a stalla, alla presenza di alcuni pastori e immigrati clandestini travestiti, insiem - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.