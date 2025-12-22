Carabinieri travestiti da Babbo Natale per portare doni e sorrisi ai bambini ricoverati

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE – I carabinieri in ospedale per donare sorrisi ai bimbi ricoverati. I militari del comando provinciale di Lecce hanno portato la magia delle feste nel reparto di Pediatria dell'ospedale "Vito Fazzi", regalando giocattoli e materiale didattico ai piccoli. L'iniziativa ha coinvolto in.

