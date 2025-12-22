Carabinieri Napoli 2025 | bilancio arresti sicurezza e legalità

Il Comando provinciale dei Carabinieri di Napoli rende noto il bilancio delle attività svolte nel 2025, evidenziando i principali interventi in materia di arresti, sequestri e contrasto alla criminalità organizzata, alla droga e alle armi. Un impegno costante volto a garantire sicurezza e legalità sul territorio, migliorando la qualità della vita dei cittadini.

Il Comando provinciale dei Carabinieri di Napoli presenta il bilancio 2025: arresti, sequestri, lotta a mafia, droga, armi e sicurezza stradale. Il Comando provinciale Carabinieri di Napoli presenta oggi il bilancio dell’attività svolta nel 2025, un anno segnato da un’intensa azione di contrasto alla criminalità e da un impegno continuo per il ripristino della legalità e la tutela del territorio. Attività generale del comando provinciale di Napoli nel 2025. Nel corso dei dodici mesi appena trascorsi, i reparti del Comando partenopeo hanno arrestato 3495 persone e ne hanno denunciate 13295. 21 i latitanti catturati, molti di questi nell’elenco ministeriale e rintracciati all’estero. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

