Carabinieri attacco alla camorra | i clan messi sotto scacco nel 2025
Nel corso del 2025, i carabinieri di Napoli e provincia hanno continuato a operare con costanza nel contrasto alla criminalità organizzata. Nonostante le sfide rappresentate dalle attività dei clan camorristici, l'impegno delle forze dell'ordine ha mantenuto un livello elevato di presenza e azione sul territorio. Questo rapporto evidenzia l'importanza di una presenza costante e capillare per garantire la sicurezza e la stabilità locale.
Il bilancio del 2025 dei carabinieri a Napoli e provincia restituisce l’immagine di un territorio attraversato da tensioni criminali persistenti, ma allo stesso tempo di un’attività di controllo e contrasto che, per intensità e capillarità, non ha conosciuto pause. I numeri certificano un anno di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
