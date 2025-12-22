Carabinieri attacco alla camorra | i clan messi sotto scacco nel 2025

Nel corso del 2025, i carabinieri di Napoli e provincia hanno continuato a operare con costanza nel contrasto alla criminalità organizzata. Nonostante le sfide rappresentate dalle attività dei clan camorristici, l'impegno delle forze dell'ordine ha mantenuto un livello elevato di presenza e azione sul territorio. Questo rapporto evidenzia l'importanza di una presenza costante e capillare per garantire la sicurezza e la stabilità locale.

Area pontina, dominio dei clan di camorra: la mappa delle famiglie tra alleanze e nuovi equilibri - La Dia descrive un territorio in cui clan napoletani e realtà locali prosperano insieme. rainews.it

14 arrests as cops target Camorra clan in Rome - Italian police made 14 arrests in a major operation in Rome Friday against a clan of the Naples- ansa.it

Alla Sanità rimosse foto di quindicenne ucciso LEGGI L'ARTICOLO DI Espedito Pistone #rionesanità #Carabinieri #camorra - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.