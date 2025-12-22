Cara Rai ti scrivo | la Tv influenza negativamente i giovani

Cara Rai, ti scrivo: la TV influenza negativamente i giovani. I dirigenti televisivi, nella loro ricerca di profitto, si concentrano principalmente su visualizzazioni, ascolti e share, spesso a discapito di contenuti educativi e di qualità. È importante riflettere sull’impatto di questa scelta e promuovere programmi che favoriscano un'informazione equilibrata e un intrattenimento costruttivo.

I dirigenti televisivi nella corsa al profitto, ormai si preoccupano soprattutto di visualizzazioni, di ascolti, di share.

