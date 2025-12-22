Captain Atom è in arrivo nel DCU ecco dove lo vedremo!

La DCU ha dato il via alle danze con Superman e Creature Commandos, che hanno introdotto una serie di personaggi dotati di grandi poteri nell’attuale status quo. Superman è ovviamente uno dei più potenti, ma anche personaggi come Guy Gardner, Hawkgirl, Mister Terrific, The Bride, Circe e Doctor Phosphorus non sono da meno. Ora sembra che la DCU sia pronta ad aggiungere un altro eroe al livello di Superman al gruppo, e si tratta di un personaggio che in realtà non è mai apparso in un film live-action. Un nuovo reportage di Nexus Point News ha rivelato che la DC è pronta ad aggiungere diversi nuovi personaggi all’universo nella seconda stagione di Creature Commandos, e uno di questi nuovi eroi è il potente Captain Atom. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

