Capri vietati botti e fuochi d' artificio durante le feste natalizie
Niente fuochi d'artificio e botti di Capodanno sull'isola di Capri. Con un'ordinanza firmata dai rispettivi sindaci, Capri e Anacapri rilanciano la crociata contro l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio in occasione delle feste natalizie.I provvedimenti vietano, in particolare, di far. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Feste di Natale e Capodanno, il piano sicurezza del Comune: vietati dj set all'aperto, stop ai fuochi d'artificio
Leggi anche: Halloween, tutte le feste da paura. Botti vietati a San Mauro Pascoli
Capri vieta i botti di Capodanno, lo stop fino alla Befana - Con un'ordinanza firmata dai rispettivi sindaci, Capri e Anacapri rilanciano la crociata contro l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio in oc ... ansa.it
"A Capodanno vanno vietati i botti", appello al sindaco delle associazioni ambientaliste: "Ianeselli prenda esempio da Bolzano" - "Chiediamo al sindaco di Trento Franco Ianeselli il divieto di scoppio e uso di petardi, fuochi d'artificio e botti nella notte di Capodanno e nei tre giorni successivi". ildolomiti.it
Botti di capodanno vietati se non autorizzati, Marabotti: “Brutta abitudine da abbandonare il prima possibile” - Botti di capodanno vietati se non autorizzati, Marabotti: "Brutta abitudine da abbandonare il prima possibile" ... livornopress.it
Ordinanza del sindaco: botti di Capodanno vietati a Capri. La consigliera Ruocco: “Festeggiare senza spaventare gli animali” - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.