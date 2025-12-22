Caporaso porta 30 pacchi natalizi ai ragazzi della Famiglia di Maria
A Natale la generosità non è un dettaglio: è un modo concreto di farsi vicini. Anche quest’anno Caporaso sceglie di trasformare l’atmosfera delle feste in un aiuto reale, consegnando alla Fondazione Famiglia di Maria un dono pensato per i ragazzi della comunità. Un dono che arriva dove conta Il gruppo Caporaso, realtà di riferimento nel . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
