Il Napoli si impone sul Bologna nella finale di Supercoppa italiana con una vittoria 2-0, grazie alla doppietta di Neres. Gli azzurri, guidati da un'ottima prestazione collettiva, si aggiudicano il trofeo, consolidando il loro successo dopo lo scudetto. Per l'allenatore Conte si tratta del secondo trofeo conquistato con il club. La partita ha messo in evidenza la prestazione di Neres e il momento positivo della squadra partenopea.

Gli azzurri dominano, trascinati dall'esterno in stato di grazia. Per Conte è il secondo trofeo dopo lo scudetto. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Capolavoro Napoli: domina il Bologna con la doppietta di Neres e vince la Supercoppa

Leggi anche: Supercoppa a Riyad: vince il Napoli. Bologna battuto (2-0) con doppietta di Neres. Quarta finale persa da Italiano

Leggi anche: Supercoppa Italiana, vince il Napoli: la doppietta di Neres stende il Bologna

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Panchina del Napoli schierata ad applaudire il capolavoro di David Neres #NapoliBologna x.com

Questa sera Napoli riscopre un capolavoro della sua storia. Dopo quasi cento anni di silenzio, il @gambrinus_napoli riapre le porte di una delle sue sale più affascinanti: la #SaladegliSpecchi. Un luogo senza tempo, simbolo di arte, cultura e mondanità, che t - facebook.com facebook