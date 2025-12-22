Capodanno toccherà agli Angels of Love animare Rotonda Diaz
Per la prima volta in 35 anni di attività, toccherà agli Angels of Love guidare la notte di Capodanno presso la Rotonda Diaz di Napoli. La notizia, confermata in occasione di una conferenza stampa tenutasi presso il palazzo comunale cittadino, segna un vero e proprio punto di svolta per gli AOL. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Kokoroko – Psychè – Contaminazioni & Groove: concerto gratuito alla Rotonda Diaz
Leggi anche: House music, maxi evento degli Angels of Love in memoria dell’artista Ron Carroll
Capodanno a Cinecittà World, dal cenone a bordo pista agli spettacoli di pattinaggio sul ghiaccio - ) ... roma.corriere.it
Abusi di Capodanno a Milano: caccia agli aggressori con riconoscimento facciale?/ Si pensa al software Sari - Non si è ancora – ovviamente – fermata la caccia agli aggressori che si sono resi protagonisti degli abusi di Capodanno a Milano durante la grande festa che riunito migliaia di persone in Piazza Duomo ... ilsussidiario.net
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.