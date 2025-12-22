Capodanno in Piazza a Latina con ‘90 Mania The Original
tradizione musicale di quegli anni. ‘90 Mania The Original offrirà un concerto dal vivo, riproponendo i grandi successi che hanno segnato un’epoca, creando un momento di condivisione e festa per tutta la comunità.
Cosa c’è di meglio da fare per Capodanno, dopo il cenone a casa con la famiglia e gli amici, se non andare in piazza e ballare fino a notte fonda?Quest’anno in piazza del Popolo a Latina si potrà farlo con uno spettacolo di circa tre ore con la migliore musica anni ’90: ultimo baluardo della. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
