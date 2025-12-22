Capodanno in Piazza a Latina con ‘90 Mania The Original

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

tradizione musicale di quegli anni. ‘90 Mania The Original offrirà un concerto dal vivo, riproponendo i grandi successi che hanno segnato un’epoca, creando un momento di condivisione e festa per tutta la comunità.

Cosa c’è di meglio da fare per Capodanno, dopo il cenone a casa con la famiglia e gli amici, se non andare in piazza e ballare fino a notte fonda?Quest’anno in piazza del Popolo a Latina si potrà farlo con uno spettacolo di circa tre ore con la migliore musica anni ’90: ultimo baluardo della. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

capodanno in piazza a latina con 821690 mania the original

© Latinatoday.it - Capodanno in Piazza a Latina con ‘90 Mania The Original

Leggi anche: Capodanno 2026 in piazza a Vasto con gli Lpdm e la dance anni ’90 e 2000

Leggi anche: Capodanno anni ’90. Per salutare il 2025 festa in piazza S.Maria. Sarà musica fino alle 3

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

capodanno piazza latina 821690Aprilia, torna il Capodanno in piazza dopo 14 anni: musica ed eventi in centro - Dopo 14 anni di assenza, il centro cittadino tornerà ad animarsi per festeggiare l’arrivo del nuovo anno con musica dal vivo ed eventi aperti a tutti. latinaoggi.eu

Capodanno a Latina, tre feriti per i botti. Prima nata a Formia, attesa nel capoluogo - Capodanno come da tradizione, tra feste in piazza, in famiglia o nei locali pubblici a Latina e provincia. ilmessaggero.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.