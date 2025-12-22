Che sarà Noemi la protagonista del Capodanno in piazza Marconi (Stazione) ad Agrigento è ormai assodato. Ma dopo le polemiche sollevate nei giorni scorsi si attendevano le cifre ufficiali relative ai costi della manifestazione per rendere tutto più chiaro e trasparente. La Giunta comunale ha. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Capodanno con Noemi, ecco quanto costa l’evento: le cifre, chi paga e come verranno utilizzate le risorse

Leggi anche: Quanto spendono i Comuni romagnoli per Natale e Capodanno? Tutte le cifre a confronto

Leggi anche: Quanto costa incontrare gli autori al Lucca Comics? Le cifre arrivano anche a più di 12mila euro

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Capodanno 2026, dopo Achille Lauro scoppia il caso Noemi: a Sciacca il concerto costò la metà - Non ci sono ancora documenti ufficiali sull’impegno di spesa per lo spettacolo che traghetterà gli agrigentini nel 2026, ma secondo il consigliere comunale Roberta Zicari il cachet dell’artista sarebb ... agrigentonotizie.it