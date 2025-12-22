Capodanno alle Antiche mura | il cenone e la festa con gusto e tanta musica

Consueto appuntamento con il cenone di Capodanno a “Le Antiche mura”: per la serata più lunga dell’anno gusto, musica e un’atmosfera che scalda il cuore.Due percorsi pensati per tutti i palati:Menù di Pesce – €150Menù di Carne – €130E la parte più bella?I bambini saranno nostri ospiti, con una. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Capodanno anni ’90. Per salutare il 2025 festa in piazza S.Maria. Sarà musica fino alle 3

Leggi anche: Feste 2025 al Daisy’s Restaurant: Natale e Capodanno con musica, gusto e ritmo cubano

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Menu di Capodanno 2026: le proposte dei ristoranti per il Cenone - Scopri i migliori menu dei ristoranti per il Capodanno 2026: cenoni gourmet, piatti regionali e proposte raffinate per San Silvestro. italiangourmet.it

Cenone di Capodanno, le famiglie italiane spenderanno in media 97 euro: immancabili lenticchie e spumante - Cambiano gli anni ma non le tradizioni: anche questo 31 dicembre gli italiani non rinunceranno a festeggiare la notte di San Silvestro con il classico cenone, in vista del quale ogni famiglia spenderà ... corriere.it

Cenone di Capodanno, al Sud la tavola è più ricca: al Nord si spende quasi la metà - Gli italiani stanno per preparare il cenone di Capodanno e al Sud, come al solito, la tavola sarà più ricca e più allegra. ilsecoloxix.it

La Quadriglia racconta. . Quanti giorni di Natale e quante notti di Capodanno hanno animato le antiche volte della Quadriglia di Goska e Corrado! Vi ricordate... - facebook.com facebook