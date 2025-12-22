Capodanno a Villa de Cordova | l' arrivo del 2026 in una cornice elegante e senza tempo
Festeggia l’arrivo del nuovo anno nella cornice elegante di Villa De Cordova, tra luci, sapori e musica dal vivo: un’esperienza gourmet pensata per conquistare tutti i sensi.Mise en bouchePolpettine di rana pescatrice con cavolo viola in agrodolce tartina salata con hummus di ceci e gambero. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Capodanno a Cinecittà World: gli eventi in programma per festeggiare l'arrivo del 2026
Leggi anche: Capodanno al Politeama con Arisa e The Kolors, aspettando l'arrivo del 2026: il programma della serata
Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.
Ultimi posti per il CAPODANNO 2026 IN VILLA SOTTO LE STELLE Mercoledì 31 dicembre a VILLA NOBEL a Sanremo. A breve il menù Ore 20.00 APERITIVO di BENVENUTO con finger food accompagnati da bollicine e l'accoglienza dei trampo - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.